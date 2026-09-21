Минфин оценил число владельцев криптовалют в России в 20 млн

Минфин раскрыл, сколько денег россияне вложили в криптовалюту Минфин оценил число владельцев криптовалют в России в 20 млн

Москва21 сен Вести.В России насчитывается около 20 миллионов пользователей криптовалют. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Отмечается, что общий объем вложений граждан оценивается в 3,7 триллиона рублей.

По экспертным оценкам, в России насчитывается порядка 20 млн пользователей криптовалют, а общий объем вложений российских граждан – 3,7 трлн рублей сообщил замминистра

По словам Чебескова, эта сумма включает как прямое владение цифровыми валютами, так и часть финансовых продуктов, стоимость которых привязана к криптовалютам.

Ранее сообщалось, что Минфин и Банк России рассматривают возможность создать российский стейблкоин. Сейчас обсуждаются принципы функционирования цифрового актива и перечень операций, а также оценивается потенциальный спрос.