Москва21 сенВести.В России насчитывается около 20 миллионов пользователей криптовалют. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков.
Отмечается, что общий объем вложений граждан оценивается в 3,7 триллиона рублей.
По экспертным оценкам, в России насчитывается порядка 20 млн пользователей криптовалют, а общий объем вложений российских граждан – 3,7 трлн рублейсообщил замминистра
По словам Чебескова, эта сумма включает как прямое владение цифровыми валютами, так и часть финансовых продуктов, стоимость которых привязана к криптовалютам.
Ранее сообщалось, что Минфин и Банк России рассматривают возможность создать российский стейблкоин. Сейчас обсуждаются принципы функционирования цифрового актива и перечень операций, а также оценивается потенциальный спрос.