Большинство криптотрейдеров заявили о готовности к переходу на контур РФ "Финам": большинство криптотрейдеров готовы перейти на российские контуры

Москва19 сен Вести.Большинство активных криптотрейдеров заявили о готовности перевести операции в российский контур при наличие готовой инфраструктуры. Об этом свидетельствуют данные исследования ФГ "Финам".

Согласно исследованию, данные которого приводит РИА Новости, 85% опрошенных настроены на переход в российский контур. Из них ответили "да" – 28% респондентов, а "скорее да" – 57%.

В настоящий момент 74% криптоинвесторов работают через зарубежные площадки, еще 28% - брокера или банк на зарубежном рынке. Часть из них тем не менее работает через DEX-протоколы, MEXC, а также через фьючерсы на криптовалюту на Московской бирже.

Среди тех, кто готов рассматривать российские сервисы, 48% называют для старта сумму до 100 тысяч рублей, еще 28% - от 100 до 300 тысяч рублей и только 14% готовы сразу инвестировать свыше 300 тысяч рублей.

В опросе приняли участие более 1500 респондентов. Среди них 68% уже имеют статус квалифицированного инвестора, еще 19% планируют его получить.

3 сентября сообщалось, что ВТБ готовится к запуску торговли криптовалютами на российском рынке.