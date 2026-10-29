Россияне пожаловались на блокировки в Claude после верификации

Нейросеть Claude начала блокировать аккаунты россиян после верификации Россияне пожаловались на блокировки в Claude после верификации

Москва29 окт Вести.Нейросеть Claude начала блокировать аккаунты российских пользователей после проверки паспортов и подтверждения личности. Об этом пишут "Известия".

Так, при входе в Claude появляется уведомление о необходимости пройти проверку через портал Anthropic Verification Portal, в котором пользователю необходимо указать страну выдачи паспорта, загрузить фото документа и сделать селфи с поворотами головы. До завершения процедуры возможности нейросети недоступны.

Подчеркивается, что при этом официально Claude не работает на территории РФ, из-за чего предоставление российского паспорта при прохождении идентификации может создать риск блокировки учетной записи.

Согласно официальной инструкции портала, владельцы заблокированных аккаунтов могут войти в свой аккаунт и направить апелляцию команде Safeguards, отвечающей за вопросы безопасности. Также владельцам тарифов Free, Pro и Max предоставляется возможность выгрузить свои данные, однако объем доступной информации может различаться в зависимости от причин блокировки.

22 октября технический лидер центра прикладных решений компании MWS AI Иван Копылов заявил, что ИИ-разработчики Anthropic и OpenAI могут пойти на блокировку российских пользователей Claude и ChatGPT, когда попадут на биржу.