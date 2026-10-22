Anthropic и OpenAI потенциально могут заблокировать пользователей из России

В MWS AI допустили полную блокировку россиян в ChatGPT и Claude Anthropic и OpenAI потенциально могут заблокировать пользователей из России

Москва22 окт Вести.ИИ-разработчики Anthropic и OpenAI могут пойти на блокировку российских пользователей Claude и ChatGPT, когда попадут на биржу, заявил технический лидер центра прикладных решений компании MWS AI Иван Копылов в беседе с ТАСС.

По его словам, некоторые корпоративные пользователи Claude уже столкнулись с блокировками.

Компании уже запрещают доступ к ChatGPT и Claude из России, Китая и ряда других стран, однако пока не всегда тщательно следят за соблюдением этих ограничений сказал он

Ранее стало известно, что почти 190 тысяч американцев потеряли работу из-за ИИ с 2023 года.