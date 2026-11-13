Downdetector: пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Claude

Сбой чат-бота Claude: тысячи жалоб из Европы и США Downdetector: пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Claude

Москва13 ноя Вести.Пользователи по всему миру сообщают о перебоях в работе чат-бота на базе искусственного интеллекта Claude, разработанного компанией Anthropic. На это указывают данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего обращений поступило из Германии - свыше 3,9 тыс. Из них 35% указали на проблемы со входом, 25% сообщили о перебоях в работе автономного ИИ-агента, еще у 21% не работает сам чат-бот.

Неполадки зафиксированы и в других странах: во Франции насчитали более 3,8 тыс. жалоб, в Великобритании - 3,8 тыс., в США - 2,2 тыс., в Италии - 2,1 тыс. Поступали они и из ряда других государств.

Ранее китайская DeepSeek представила конкурента ИИ-агентам OpenAI и Anthropic