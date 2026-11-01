Москва1 ноя Вести.Китайская ИИ-компания DeepSeek выпустила прототип более автономного агента для программирования, который должен составить конкуренцию популярным продуктам Claude Code от американской Anthropic и Codex от OpenAI. Об этом сообщила команда DeepSeek Harness в публикации в WeChat.

Требовать как можно меньше внимания человека и приносить как можно больше пользы так описана задача разработки в руководстве пользователя, опубликованном DeepSeek на GitHub

Новинка с открытым исходным кодом получила название Super-Agent: она способна по своей инициативе отслеживать групповые чаты разработчиков, собирать замечания по проблемам в коде и предлагать решения, не дожидаясь обращения к ней.

Команду Harness компания создала в начале этого года: она занимается ИИ-агентами, способными выполнять работы по программированию, которые уже предлагают ведущие американские ИИ-компании. Термином harness обозначают программную обвязку вокруг большой языковой модели, позволяющую агентам справляться с более сложными задачами; такие обвязки Anthropic и другие разработчики применяют, чтобы их продукты лучше оптимизировали программирование и другие виды работы.

Китайские компании ведут напряженное соперничество с американскими разработчиками в создании более совершенных и при этом доступных по цене средств ИИ, пишет Bloomberg. Чат-бот ChatGPT от OpenAI дал старт глобальной гонке в сфере ИИ, однако с тех пор многие компании сосредоточились на емком формирующемся рынке агентов, автоматизирующих труд разработчиков и деловых специалистов.

Для наращивания ресурсов в конкуренции с Anthropic и OpenAI DeepSeek привлекла около 100 млрд юаней (15 млрд долларов) в последнем раунде финансирования - одном из крупнейших в истории Китая, - состоявшемся перед первичным публичным размещением акций (IPO). Оно намечено на 2027 год.

Ранее в США запретили использование DeepSeek в государственных системах, объяснив это угрозой национальной безопасности.