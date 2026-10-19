В Госдуме объяснили, почему США усиливают ограничения против DeepSeek Попов: удалением DeepSeek Трамп пытается не дать КНР потеснить США на рынке ИИ

Москва19 окт Вести.Администрация президента США Дональда Трампа усиливает ограничения против китайской нейросети DeepSeek в том числе, чтобы не дать КНР потеснить Соединенные Штаты на рынке искусственного интеллекта. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, автор ИС "Вести" Евгений Попов в своем канале в мессенджере в MAX.

Он напомнил, что в Белом доме распорядились удалить DeepSeek из информационных систем гражданских ведомств США и запретить закупки продуктов китайской компании.

В Вашингтоне опасаются, что использование сервиса может создавать риски для конфиденциальности данных и национальной безопасности. Еще в январе 2025 года Трамп назвал появление DeepSeek "сигналом тревоги" для американской технологической отрасли. За разговорами о безопасности стоит не только защита государственных систем, но и вполне прагматичный интерес – не дать Китаю потеснить США на рынке ИИ уверен Попов

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что Вашингтон и Пекин могут выработать соглашения о сферах, в которых запрещено применение технологий искусственного интеллекта. Глава американского Минфина отметил, что стороны способны договориться о конкретных ограничениях для ИИ-моделей и наладить механизм взаимных уведомлений.