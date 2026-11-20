Бессент: США и КНР договорились об ограничениях на применение ИИ в военной сфере

Трамп и Си Цзиньпин договорились ограничить применение ИИ в военной сфере Бессент: США и КНР договорились об ограничениях на применение ИИ в военной сфере

Москва20 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин пришли к соглашению, что искусственный интеллект (ИИ) не должен совершенно автономно принимать решения о начале масштабных военных операций, заявил телеканалу CNBC глава Минфина США Скотт Бессент.

Также лидеры Китая и Соединенных Штатов обсудили развитие ИИ-технологий, торговлю между странами и меры по сдерживанию распространения ядерного оружия, добавил он.

Я думаю, очень важно, что президент Трамп и председатель Си договорились о том, что человек всегда должен участвовать в принятии любых военных решений, связанных с искусственным интеллектом, и что ИИ нельзя позволять автономно осуществлять крупные военные операции сказал Бессент

Ранее Трамп заявил, что США не хотят, чтобы регулирование ИИ имело всемирный характер. Он пообещал не допустить подобного. Вашингтон не желает предпринимать какие-либо шаги, которые уничтожили бы огромный потенциал искусственного интеллекта, добавил глава Белого дома.