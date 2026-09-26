Reuters: в США хотят запретить использовать технологии КНР в госсистемах с ИИ

В США представили законопроект, запрещающий технологии КНР в госсистемах с ИИ Reuters: в США хотят запретить использовать технологии КНР в госсистемах с ИИ

Москва26 сен Вести.В США внесен на рассмотрение законопроект, запрещающий федеральному правительству использовать в критически важных государственных системах китайские технологии для центров обработки данных с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает агентство Reuters.

Инициаторами ограничения выступили республиканцы Джон Корнин и Дэвид Маккормик, а также демократы Джон Феттерман и Рубен Гальего.

Мы не должны зависеть от Китая в вопросах технологий, имеющих жизненно важное значение для нашей национальной безопасности цитирует агентство Маккормика

Ранее стало известно, что Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров затронули вопросы, связанные с ИИ. Китайский лидер прибыл в США с государственным визитом 23 сентября.

Американский министр финансов Скотт Бессент также сообщил, что США и Китай провели успешные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы ИИ и торговли.