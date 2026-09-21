Москва21 сенВести.США и Китай провели успешные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы искусственного интеллекта и торговли. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент после переговоров с китайской делегацией в Нью-Йорке.
Он уточнил, что стороны продолжили диалог "с того места, на котором остановились в Пекине".
Мы только что провели очень успешные переговоры с китайцами по вопросам торговли и ИИсказал Бессент журналистам
Он добавил, что на встрече обсуждался вопрос взаимодействия Вашингтона и Пекина в сфере ИИ. Министр подчеркнул, что Штаты выступают за создание механизма уведомлений между двумя странами.
Ранее вице-президент аналитического центра "Китай и глобализация" Гао Чжикай отметил, что Китай стремится к тому, чтобы ИИ использовался в мирных целях, а не для войны и завоеваний, в отличие от позиции США.