Москва19 окт Вести.Министерство внутренней безопасности (МВБ) США запретило использование продуктов китайской компании DeepSeek и сервисов, использующих ее модели искусственного интеллекта, в государственных системах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на уведомление МВБ США.

По мнению МВБ, использование этих продуктов и сервисов может привести к получению Китаем разведывательных данных о гражданах США и ведомствах страны, а сами модели ИИ от DeepSeek могут содержать вредоносное ПО и другие уязвимости в области кибербезопасности.

В министерстве внутренней безопасности заявили, что модели DeepSeek создают "многочисленные векторы угроз", и выразили обеспокоенность тем, что использование продукта "может привести к передаче конфиденциальных данных КНР, если его будут использовать сотрудники или подрядчики правительства США" говорится в публикации

Ранее замминистра войны США по исследованиям и разработкам Эмиль Майкл заявил, что Китай может обойти Соединенные Штаты в технологической гонке, что поставит под угрозу позиции США в военной сфере и экономике.