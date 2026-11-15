Минфин США проверит, не нарушала ли Nvidia экспортные ограничения В США началось расследование возможного обхода экспортных ограничений Nvidia

Москва15 ноя Вести.Власти США начали проверку в отношении компании Nvidia по подозрению в возможном нарушении действующих ограничений на экспорт технологий, сообщил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

Глава ведомства заявил, что у специалистов возникли вопросы к деятельности ряда структур, через которые продукция компании могла поставляться в Китай вопреки запретам. Теперь профильным органам предстоит установить, использовала ли Nvidia фирмы-пустышки для обхода американского законодательства.

Бессент отметил, что в ходе расследования предстоит выяснить, на каком именно уровне управления произошел сбой в контроле.

Был ли это сбой на нижнем, среднем или высоком уровнях? Кто знал об этом задался вопросами министр

Ранее профессор Школы управления и политических наук Китайского университета Гонконга Вин Лок Хунг заявил, что в ответ на ужесточение США экспортных ограничений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) Китай может сократить поставки редкоземельных металлов.