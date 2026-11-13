Основателя Nvidia пригласили в Сенат из-за скандала с возлюбленной из КНР

Сенат США ожидает объяснений экс-главы Nvidia по делу о шпионке-любовнице из КНР Основателя Nvidia пригласили в Сенат из-за скандала с возлюбленной из КНР

Москва13 ноя Вести.Председатель банковского комитета Сената США Тим Скотт направил основателю компании Nvidia Дженсену Хуангу обращение, в котором официально пригласил предпринимателя на открытые парламентские слушания в начале декабря, сообщает РИА Новости.

Поводом стали материалы прессы о связи Хуанга с гражданкой КНР, подозреваемой в сотрудничестве с китайской разведкой.

Я пишу с просьбой о том, чтобы вы добровольно предстали перед комитетом (Сената) по банковским, жилищным и городским делам 3 декабря 2026 года для участия в открытых слушаниях, касающихся недавних публикаций, которые вызывают серьезную обеспокоенность в сфере национальной безопасности приводит РИА Новости фрагмент обращения сенатора

В сносках к документу Скотт ссылается на материалы газет The New York Times и The Wall Street Journal, авторы которых утверждали, что ключевая спецслужба Китая якобы завербовала женщину, ставшую возлюбленной Хуанга.

Сенатор предупредил, что если Хуанг откажется прийти на слушания добровольно, то банковский комитет задействует для этого весь свой инструментарий, вплоть до принудительного вызова повесткой.

Ранее американские СМИ сообщили, что американская разведка подозревает китайскую предпринимательницу Элис Хуанг в сотрудничестве с властями КНР.

По данным журналистов, она могла использовать близкие отношения с Хуангом для получения информации о разработках Nvidia в сфере искусственного интеллекта. При этом доказательства предполагаемого шпионажа представлены не были.

12 ноября на фоне скандала разработчик графических процессоров объявил об отставке основателя компании с должностей президента и гендиректора. По утверждению ряда СМИ, роман с Элис Хуанг был для предпринимателя не единственным.

Ранее агентство Reuters узнало о романе Хуанга еще с одной, третьей по счету, сотрудницей компании.