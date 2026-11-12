Дженсен Хуанг подал в отставку с должностей президента и гендиректора Nvidia

Москва12 ноя Вести.Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг покинул свой пост и вышел из совета директоров компании. Решение вступило в силу немедленно, говорится в официальном заявлении компании.

Временно исполняющей обязанности генерального директора назначена финансовый директор компании Колетт Кресс. Она продолжит совмещать обе должности до назначения постоянного руководителя. Совет директоров уже начал поиск преемника Хуанга, рассматривая как внутренних, так и внешних кандидатов.

Кресс работает в Nvidia с сентября 2013 года. До этого она почти 25 лет занимала финансовые должности в технологических компаниях, включая Cisco и Microsoft.

Председателем совета директоров Nvidia впервые назначен Харви Джонс. Он выразил уверенность, что смена руководства не повлияет на операционную деятельность компании, выполнение обязательств перед клиентами и реализацию продуктовой стратегии.

Кресс заявила о намерении продолжить развитие Nvidia в области искусственного интеллекта и ускоренных вычислений, опираясь на фундамент, созданный Хуангом за 33 года.

Ранее сообщалось, что американская технологическая корпорация Nvidia наняла стороннюю компанию для поиска потенциальных преемников генерального директора компании Дженсена Хуанга.