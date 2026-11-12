Акции Nvidia обвалились на фоне сообщений о возможном увольнении главы компании Акции Nvidia потеряли 15% за неделю на фоне скандала вокруг Дженсена Хуанга

Москва12 ноя Вести.Акции американской компании Nvidia Corp. подешевели на 8,6% по итогам дополнительной торговой сессии в среду после публикации Wall Street Journal о возможной подготовке руководства к увольнению генерального директора Дженсена Хуанга.

С начала недели бумаги производителя полупроводников потеряли около 15% стоимости. Падение произошло после того, как компания объявила о внутреннем расследовании обстоятельств, связанных с контактами Хуанга и предпринимательницы китайского происхождения, которую подозревают в сотрудничестве с разведкой КНР.

Согласно уставу Nvidia, генеральный директор может быть отстранен от должности решением большинства членов совета директоров независимо от наличия обоснованных причин. В совет входят 11 человек, десять из которых, не считая самого Хуанга, являются независимыми директорами.

В среду вечером состоялось заседание совета директоров компании. Однако западные СМИ пока не сообщали о принятых решениях.

Поводом для разбирательства стали сведения о том, что американские спецслужбы проверяют предпринимательницу Элис Хуанг (однофамилицу главы Nvidia) на предмет возможного содействия в поставках чипов компании китайским организациям. Эта информация вызвала обеспокоенность на Уолл-стрит относительно корпоративного управления Nvidia и действий ее руководителя. Совет директоров начал внутреннее расследование с привлечением независимых юристов. Одновременно американские законодатели выступили за ужесточение экспортных ограничений на поставки полупроводников в Китай.

Дополнительное внимание к личной жизни Хуанга привлекла публикация The New York Times. По данным издания, ссылающегося на пятерых сотрудников Nvidia, у 63-летнего руководителя был еще один внебрачный роман - с вице-президентом компании Кимберли Пауэлл, которая находилась в его непосредственном подчинении и отвечала за направление здравоохранения.

У Хуанга, владеющего примерно 3,6% акций Nvidia, пока нет очевидного преемника. Его возможный уход может привести к серьезным управленческим изменениям в компании, рыночная капитализация которой оценивается примерно в 4 триллиона долларов.

Хуанг был одним из основателей Nvidia и за более чем 30 лет руководства превратил ее в одного из ведущих мировых производителей полупроводников. Чипы компании стали ключевым элементом глобального развития искусственного интеллекта и технологического противостояния между США и Китаем.

Ранее сообщалось, что гендиректору Nvidia Дженсену Хуангу начали искать замену.