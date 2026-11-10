Власти США начали расследование данных о романе CEO Nvidia со шпионкой из Китая Связи главы Nvidia с китайской шпионкой привлекли внимание властей США

Москва10 ноя Вести.Совет директоров американской компании Nvidia начал расследование в связи с возможными контактами ее генерального директора (CEO) Дженсена Хуанга с китайской бизнесвумен Элис Хуанг, которую американская разведка подозревает в передаче информации Пекину, сообщает Reuters.

Известно, что ситуация также привлекла внимание конгрессменов на фоне тесных отношений Дженсена Хуанга с президентом США Дональдом Трампом.

Я настаиваю на расследовании в отношении Дженсена Хуанга и Nvidia, чтобы определить, была ли скомпрометирована наша национальная безопасность заявил сенатор-демократ Крис Кунс в соцсети X

По данным The New York Times, Элис Хуанг могла передавать китайским властям сведения, связанные с американскими технологиями. При этом она не является родственницей главы Nvidia. Сам Хуанг утверждает, что не знал о предполагаемой деятельности женщины. Трамп заявил, что поверил его объяснениям, и сообщил о расследовании ФБР.

Демократы в Палате представителей также обратились к министру торговли США Говарду Лютнику с требованием проверить обстоятельства поставок передовых чипов Nvidia в Китай и выяснить, были ли профильные ведомства осведомлены о возможных угрозах национальной безопасности.

Особое внимание законодатели уделили отношениям Дженсена Хуанга с Трампом. Глава Nvidia неоднократно встречался с президентом, сопровождал его в поездке в Китай и участвовал в официальных мероприятиях Белого дома.

На фоне публикаций о расследовании акции Nvidia в понедельник потеряли более 4%. Власти Китая отвергли обвинения в шпионаже, назвав их безосновательными.

Ранее сообщалось, что Илон Маск поддержал главу Nvidia на фоне сообщений о его связи с якобы агентом КНР.