Трамп заверил, что ФБР расследует дело в отношении главы Nvidia Трамп: ФБР расследует дело в отношении главы Nvidia Хуанга

Москва10 ноя Вести.ФБР расследует дело в отношении главы американской корпорации Nvidia Дженсена Хуанга и его связи с китайской предпринимательницей, которую подозревают в шпионаже. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, которые приводит агентство Reuters, он был поражен обвинениями в адрес Хуанга.

Я знаю, что ФБР расследует это дело. Думаю, с ним (Дженсеном Хуангом – прим. ред.) все будет в порядке сказал Трамп

Ранее сообщалось, что Хуанг лишился по меньшей мере 7,4 миллиарда долларов на фоне расследования деталей его отношений с обвиняемой в шпионаже.