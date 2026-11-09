Москва9 ноя Вести.Гендиректор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг лишился по меньшей мере 7,4 миллиарда долларов на фоне расследования деталей его отношений с обвиняемой в шпионаже. Это следует из данных журнала Forbes.

В течение первого получаса торгов состояние Хуанга сократилось до 154,7 миллиарда долларов, говорится в материале. В рейтинге миллиардеров Forbes гендиректор Nvidia опустился с восьмого на 10-е место.

Также из данных журнала следует, что акции американской компании рухнули на 5% в понедельник, 9 ноября, после того, как Хуанг в заявлении для своих сотрудников признал факт романа с женщиной, обвиняемой в шпионаже, и извинился за свои действия. Гендиректор Nvidia добавил, что поддерживает расследование.

Ранее совет директоров Nvidia объявил о начале расследования в отношении Хуанга в связи с его отношениями с подозреваемой в шпионаже. Как утверждают американские СМИ, женщина, о которой идет речь, якобы была связана с китайской разведкой. МИД КНР назвал эти утверждения клеветническими.