Nvidia покупает стартап Hugging Face за почти $13 млрд Nvidia покупает ИИ-стартап Hugging Face за $12,9 млрд

Москва3 сен Вести.Американский технологический гигант Nvidia объявил о сделке по приобретению ИИ-стартапа Hugging Face, который позволяет создателям моделей ИИ и продуктов на их основе обмениваться данными и модифицировать на их основе свои наработки. Сумма сделки составляет почти $13 млрд, сообщил глава Nvidia Дженсен Хуанг.

Я рад объявить, что Nvidia согласилась купить Hugging Face за $12 930 300 000. Вместе мы увеличим масштаб Hugging Face, усилим ее инфраструктуру и расширим доступ к ИИ для разработчиков и учреждений по всему миру написал он в блоге на сайте компании

После завершения сделки, отметил глава Nvidia, Hugging Face "останется открытой платформой для всей экосистемы ИИ" и заверил, что для ее эксплуатации не будет ставиться условие об обязательном использовании вычислительных мощностей американской компании.

Отмечается, что Hugging Face пользуются свыше 18 млн разработчиков и исследований, где проводятся тесты свыше 3 млн ИИ-моделей.

В конце августа стало известно, что выручка и чистая прибыль Nvidia за второй квартал 2026 года выросли вдвое. Первый показатель составил 96,2 млрд, второй – 59,69 млрд долларов, сообщала пресс-служба компании.