NYT: глава Nvidia Хуанг состоял во внебрачной связи со своей подчиненной

У главы Nvidia был еще один тайный роман с подчиненной NYT: глава Nvidia Хуанг состоял во внебрачной связи со своей подчиненной

Москва12 ноя Вести.Главу американской корпорации Nvidia Дженсена Хуанга уличили еще в одной тайной любовной связи. Об этом пишет газета The New York Times.

Издание приводит слова пятерых бывших сотрудников Nvidia, заявивших, что у Хуанга был роман с вице-президентом компании по здравоохранению Кимберли Пауэлл, которая является его непосредственной подчиненной.

Дженсен Хуанг, руководитель Nvidia, находящийся под следствием из-за романа с женщиной, которую американская разведка считает виновной в шпионаже в пользу КНР, также имел внебрачную связь с сотрудницей, находящейся в его прямом подчинении сказано в материале

Двое информаторов рассказали, что в марте этого года во время конференции Nvidia в Калифорнии 63-летнего Хуанга и 48-летнюю Пауэлл засняли видеокамеры. Коллеги проявляли "нежные чувства" по отношению друг к другу, при этом оба они состоят в браке с другими людьми.

Ранее стало известно, что совет директоров Nvidia начал расследование в связи с возможными контактами главы компании Дженсена Хуанга с китайской бизнесвумен Элис Хуанг, которая, предположительно, передавала конфиденциальные сведения Пекину.