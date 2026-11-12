Москва12 ноя Вести.Отставку генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга в ближайшее время может согласовать совет директоров компании. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Совет директоров готовится сместить с должности генерального директора Дженсена Хуанга , основателя и руководителя компании, после того как у него было две внебрачные связи, в том числе с предполагаемой китайской шпионкой следует из публикации на сайте издания

Ранее СМИ стало известно о начале расследования в отношении Хуанга. Сам глава компании в электронном письме признался в романтических отношениях с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу КНР и подчеркнул, что берет на себя полную ответственность за свои действия.

Позже журнал Forbes привел данные, исходя из которых глава Nvidia за полчаса торгов потерял $7,4 млрд из-за шпионского скандала