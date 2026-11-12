Илон Маск заявил, что счел бы за честь нанять на работу главу Nvidia Хуанга

"Это честь": Маск об идее нанять на работу главу Nvidia Хуанга Илон Маск заявил, что счел бы за честь нанять на работу главу Nvidia Хуанга

Москва12 ноя Вести.Американский предприниматель Илон Маск "счел бы за честь" нанять на работу генерального директора американского технологического гиганта Nvidia Дженсена Хуанга. Об этом бизнесмен написал в социальной сети X.

Это было бы честью написал Маск

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что совет директоров компании Nvidia может в ближайшее время согласовать отставку Хуанга с поста генерального директора.

Сам глава компании в электронном письме признался в романтических отношениях с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу КНР и подчеркнул, что берет на себя полную ответственность за свои действия.

Позже журнал Forbes привел данные, исходя из которых глава Nvidia из-за шпионского скандала потерял $7,4 млрд за полчаса торгов