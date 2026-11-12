Москва12 нояВести.Американский предприниматель Илон Маск "счел бы за честь" нанять на работу генерального директора американского технологического гиганта Nvidia Дженсена Хуанга. Об этом бизнесмен написал в социальной сети X.
Это было бы честьюнаписал Маск
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что совет директоров компании Nvidia может в ближайшее время согласовать отставку Хуанга с поста генерального директора.
Сам глава компании в электронном письме признался в романтических отношениях с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу КНР и подчеркнул, что берет на себя полную ответственность за свои действия.
Позже журнал Forbes привел данные, исходя из которых глава Nvidia из-за шпионского скандала потерял $7,4 млрд за полчаса торгов