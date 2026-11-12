WSJ: главу Nvidia с "китайской шпионкой" познакомил ее муж WSJ: главу Nvidia Хуанга с предполагаемой шпионкой познакомил ее муж

Москва12 ноя Вести.Главу Nvidia Дженсена Хуанга с Элис Хуанг, которую американские чиновники считают китайским агентом, познакомил ее муж – китайский бизнесмен Кан Вэй. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с парой.

Судя по всему, бизнесмен спокойно относился к романтическим отношениям жены с главой Nvidia.

В течение двух лет Кан, казалось, смирился с романтическими отношениями своей жены с генеральным директором Nvidia и открыто говорил об их близости. Иногда Кан полушутя говорил коллегам, что она является личным помощником Дженсена Хуанга говорится в статье

WSJ отмечает, что Кан и Элис Хуанг на протяжении последнего десятилетия использовали личные связи для развития бизнеса в Китае, Сингапуре, Тайване и других странах. Среди их проектов были компании в сфере видеоигр, фармацевтики и облачных вычислений. Теперь их деятельность оказалась в центре нескольких расследований.

По информации источников издания, американские чиновники полагают, что китайские спецслужбы завербовали Элис Хуанг из-за ее доступа к главе Nvidia. Совет директоров Nvidia готовится сместить Дженсена Хуанга с поста генерального директора после того, как стало известно об еще одном предполагаемом романе.

По данным WSJ, Кан Вэй недавно освободился из-под стражи в Шанхае, где его задерживали в рамках расследования дела о манипуляциях на фондовом рынке. Элис Хуанг, в свою очередь, задерживали в Сингапуре летом 2025 года и запрещали ей покидать страну. Позднее ограничение сняли, а в начале 2026 года она вернулась в Китай.

В начале ноября американские СМИ сообщили, что разведка США подозревает китайскую предпринимательницу Элис Хуанг в сотрудничестве с властями КНР. По данным журналистов, она могла использовать близкие отношения с главой Nvidia Дженсеном Хуангом для получения информации о разработках компании в сфере искусственного интеллекта. При этом доказательства предполагаемого шпионажа публично представлены не были.

После публикаций Хуанг признался, что изменил жене, и извинился перед семьей и коллегами.

Пекин отверг обвинения в шпионаже, назвав сообщения о китайских агентах безосновательными домыслами.