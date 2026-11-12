Шпионка, у которой был роман с главой Nvidia, вернулась в Китай Bloomberg: фигурантка скандала вокруг главы Nvidia вернулась в Китай

Москва12 ноя Вести.Предполагаемая китайская шпионка Элис Хуанг, оказавшаяся в центре скандала вокруг генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, вернулась в КНР. Сейчас она проживает в Пекине, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Элис Хуанг находится в китайской столице с ведома сотрудников службы безопасности. Когда именно она приехала в Пекин, с какой целью и чем занимается сейчас, неизвестно.

Местонахождение Хуанг стало предметом спекуляций после того, как глава Nvidia признался во внебрачной связи с ней. Американская разведка подозревает женщину в шпионаже в пользу КНР. Власти Китая отрицают, что Элис Хуанг была шпионкой.

Элис Хуанг, также известная как Хуан Ле, - бывшая журналистка и основательница компании Megaspeed International. Она стала влиятельным посредником в сфере аренды передовых чипов ведущими китайскими IT-компаниям.

Совет директоров Nvidia готовится согласовать отставку Дженсена Хуанга в ближайшее время.

Тем временемстало известно о еще одной внебрачной связи главы Nvidia. Газета The New York Times привела слова пятерых бывших сотрудников компании, заявивших, что у Хуанга был роман с вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл.