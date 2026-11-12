Reuters: Хуанг состоял в отношениях с еще одной сотрудницей Nvidia

Reuters сообщило о романе экс-главы Nvidia с еще одной сотрудницей Reuters: Хуанг состоял в отношениях с еще одной сотрудницей Nvidia

Москва12 ноя Вести.Отстраненный глава Nvidia Дженсен Хуанг состоял в интимных отношениях еще с одной сотрудницей компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией.

Имя этой женщины агентство не раскрывает, а связаться с ней журналистам не удалось.

Эта информация появилась после сообщений о двух других внебрачных связях, которые, по данным Reuters, привели к отставке Хуанга. Речь идет об Элис Хуан, которую американская разведка подозревает в работе на Китай, и Кимберли Пауэлл, вице-президенте Nvidia по направлению здравоохранения.

Nvidia отказалась комментировать ситуацию. Пауэлл, Дженсен Хуанг и представитель совета директоров компании не ответили на запросы Reuters. Связаться с Элис Хуан журналистам также не удалось.

Ранее Хуанг покинул пост главы Nvidia и вышел из совета директоров. Временно исполняющей обязанности генерального директора назначили финансового директора компании Колетт Кресс.

Совет директоров Nvidia объявил о начале расследования в отношении Хуанга 8 ноября. В тот же день, после публикаций о его предполагаемом романе с Элис Хуан, он направил сотрудникам электронное письмо, в котором признал наличие романтических отношений с женщиной, не называя ее имени.