Богданов иронично сравнил Дженсена Хуанга с Nvidia по количеству любовниц Богданов: число любовниц Хуанга сопоставимо с количеством видеокарт Nvidia

Москва13 ноя Вести.Количество любовниц у экс-главы компании Nvidia Дженсена Хуанга равно числу видеокарт его компании.

Об этом заявил автор ИС "Вести" Валентин Богданов в своем Telegram-канале.

Ранее появились сообщения о том, что президент и гендиректор компании Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку. Причиной называют романтические отношения с китайской шпионкой и тайный роман с его подчиненной – вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл. Журналист Богданов иронично прокомментировал эту новость.

Любовниц у Дженсена Хуанга, похоже, было столько же, сколько видеокарт Nvidia. Сколько хочешь отметил Богданов

Ранее агентство Reuters сообщило о романе Хуанга с еще одной сотрудницей.