Москва12 ноя Вести.Акции американской компании Nvidia на премаркете Nasdaq падают более чем на 10% на фоне объявления об отставке гендиректора Дженсена Хуанга, следует из данных торгов.

Снижение стоимости акций началось после того, как совет директоров Nvidia объявил об отставке Хуанга с должностей президента, генерального директора и члена совета директоров.

По состоянию на 16.55 мск бумаги Nvidia на премаркете дешевели на 10,21%, до 156 долларов за акцию. По итогам основной торговой сессии накануне акции закрылись на уровне 173,73 долларов, прибавив 2,87%.

В Nvidia также сообщили, что временно исполняющей обязанности гендиректора назначена исполнительный вице-президент и финансовый директор компании Колетт Кресс. Она сохранит прежние должности до тех пор, пока не будет выбран постоянный руководитель. Совет директоров уже начал поиск преемника Хуанга и рассматривает как кандидатов внутри компании, так и внешних претендентов.

Восьмого ноября совет директоров Nvidia объявил о начале расследования в отношении Хуанга. Сам глава компании в электронном письме признал наличие романтических отношений с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая, и заявил, что берет на себя полную ответственность за свои действия. В МИД КНР отвергли обвинения в адрес связанной с Хуангом женщины и назвали утверждения о ее работе на китайскую разведку клеветой.

По информации газеты The New York Times, у Хуанга также были романтические отношения с вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл, отвечающей за продукты компании в сфере здравоохранения.