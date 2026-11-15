Москва15 ноя Вести.Совету директоров американской технологической компании Nvidia после отставки генерального директора Дженсена Хуанга стоит искать нового руководителя вне компании. Об этом в интервью Fox News заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Нужно искать за пределами компании выразил мнение он

Бессент полагает, что после скандала компании необходима серьезная встряска.

В ноябре глава Nvidia - женатый предприниматель Дженсен Хуанг - признался в романтической связи с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу КНР. Пекин обвинения в шпионаже отверг.

Сенатор-демократ США Ричард Блюменталь потребовал отставки министра торговли Говарда Лютника из-за скандала вокруг Nvidia, заподозрив главу министерства в содействии обходу экспортных ограничений на поставки чипов в Китай.