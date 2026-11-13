В США обсуждают отставку министра торговли из-за скандала с экс-главой Nvidia Reuters: в Белом доме обсуждают отставку главы Минторга из-за скандала в Nvidia

Москва13 ноя Вести.Высокопоставленные чиновники Белого дома обсуждают возможность отставки министра торговли США Говарда Лютника на фоне шпионского скандала вокруг компании Nvidia и увольнения Дженсена Хуанга с поста главы организации. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Агентство уточнило, что поводом для обсуждений такого толка стал отказ администрации вносить десятки китайских компаний в ключевой торговый черный список США, который не расширяли с октября 2025 года, чтобы избежать эскалации напряженности с Пекином. Претензии к Лютнику также связывают с недостаточным контролем за экспортом чипов Nvidia в КНР.

При этом ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что "полностью доверяет министру и его способности выполнять свои обязанности". Сенаторы в свою очередь настаивают на том, чтобы Лютник объяснил, почему "лазейки" в экспортном контроле не были закрыты.

Ранее издание Axios опубликовало список потенциальных преемников Дженсена Хуанга на посту главы Nvidia. В перечень вошли 11 имен, включая экс-гендиректора Apple Тима Кука.