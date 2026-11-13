Конгресс США вызвал основателя Nvidia Хуанга на слушания после скандала

Основателя Nvidia пригласили дать показания по делу о шпионаже в пользу Китая Конгресс США вызвал основателя Nvidia Хуанга на слушания после скандала

Москва13 ноя Вести.Три комитета палаты представителей США вызвали основателя Nvidia Дженсена Хуанга на закрытое заседание для дачи показаний в связи со шпионским скандалом, сообщает CNN.

Три комитета палаты представителей США направили совместное письмо бывшему генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу, вызвав его на закрытое заседание, которое состоится 1 декабря говорится в сообщении

По данным телеканала, если Хуанг откажется добровольно явиться на заседание, его могут вызвать в обязательном порядке с помощью повестки.

Скандал связан с предполагаемыми контактами Хуанга с Элис Хуанг, которую подозревают в передаче информации Китаю. Ранее сообщалось об отставке основателя Nvidia с постов президента и генерального директора компании на фоне этой истории.

МИД Китая отверг обвинения в причастности Пекина к предполагаемому шпионажу, назвав их беспочвенными.

Ранее сообщалось, что ни один из сотрудников Nvidia не поддержал отставку Дженсена Хуанга.