Wired: в Nvidia нет ни одного сотрудника, поддержавшего уход Дженсена Хуанга

Ни один из сотрудников Nvidia не поддержал отставку Дженсена Хуанга Wired: в Nvidia нет ни одного сотрудника, поддержавшего уход Дженсена Хуанга

Москва13 ноя Вести.Сотрудники Nvidia единогласно отказались поддерживать идею об отставке Дженсена Хуанга из-за скандала со шпионажем, сообщает Wired.

В четверг производитель графических чипов Nvidia сообщил об уходе своего основателя Хуанга с постов президента и гендиректора из-за скандала, связанного с его близкими отношениями с Элис Хуанг - предполагаемым информатором Китая.

Еще до отставки Хуанга один из опытных инженеров компании опубликовал пост на внутреннем портале, призвав совет директоров прислушаться к позиции команды перед вынесением вердикта. На данный момент эта публикация собрала свыше 1600 комментариев.

Если вы верите в нашу миссию, верните нашего босса написал анонимно один из сотрудников

Все мы люди и можем совершать ошибки. Дженсен сделал так много хорошего, он заслуживает второго шанса отметил другой

Как отмечается в публикации, журналисты издания не нашли среди откликов работников Nvidia ни одного сообщения в поддержку отставки Хуанга.

МИД Китайской Народной Республики назвало беспочвенными утверждения о якобы китайском шпионаже в контексте дела Nvidia.

Ранее американский президент Дональд Трамп незадолго до отставки экс-главы компании Nvidia Дженсена Хуанга призывал его бороться за свою должность.