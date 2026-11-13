Москва13 нояВести.Сотрудники Nvidia единогласно отказались поддерживать идею об отставке Дженсена Хуанга из-за скандала со шпионажем, сообщает Wired.
В четверг производитель графических чипов Nvidia сообщил об уходе своего основателя Хуанга с постов президента и гендиректора из-за скандала, связанного с его близкими отношениями с Элис Хуанг - предполагаемым информатором Китая.
Еще до отставки Хуанга один из опытных инженеров компании опубликовал пост на внутреннем портале, призвав совет директоров прислушаться к позиции команды перед вынесением вердикта. На данный момент эта публикация собрала свыше 1600 комментариев.
Если вы верите в нашу миссию, верните нашего боссанаписал анонимно один из сотрудников
Все мы люди и можем совершать ошибки. Дженсен сделал так много хорошего, он заслуживает второго шансаотметил другой
Как отмечается в публикации, журналисты издания не нашли среди откликов работников Nvidia ни одного сообщения в поддержку отставки Хуанга.
МИД Китайской Народной Республики назвало беспочвенными утверждения о якобы китайском шпионаже в контексте дела Nvidia.
Ранее американский президент Дональд Трамп незадолго до отставки экс-главы компании Nvidia Дженсена Хуанга призывал его бороться за свою должность.