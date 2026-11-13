NYT: Трамп перед отставкой главы Nvidia призывал его бороться за свой пост

Трамп советовал Дженсену Хуангу не сдаваться и бороться за пост главы Nvidia NYT: Трамп перед отставкой главы Nvidia призывал его бороться за свой пост

Москва13 ноя Вести.Американский президент Дональд Трамп незадолго до отставки экс-главы компании Nvidia Дженсена Хуанга призывал его бороться за свою должность. Об этом сообщила газета New York Times.

Президент Трамп позвонил Дженсену Хуангу во вторник, до того, как глава Nvidia ушел в отставку на фоне стремительно разрастающегося шпионского скандала, и призвал его продолжать бороться за свою должность следует из публикации

Ранее разработчик графических процессоров Nvidia объявил об отставке основателя компании Дженсена Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для китайских правительственных структур.

Министерство иностранных дел Китая назвало утверждения о шпионаже беспочвенными.