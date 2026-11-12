Трамп предложил на пост главы Nvidia Кука из Apple после скандала с Хуангом

Трамп предложил Тима Кука из Apple на пост нового главы Nvidia вместо Хуанга Трамп предложил на пост главы Nvidia Кука из Apple после скандала с Хуангом

Москва12 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что место ушедшего в отставку после скандала генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга должен занять бывший руководитель корпорации Apple Тим Кук, соответствующую публикацию американский лидер разместил в соцсети Truth Social.

Глава государства подчеркнул, что после ухода Хуанга единственный достойный кандидат на этот пост — это именно Кук.

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Ранее Хуанг покинул свой пост и вышел из совета директоров компании. Временно исполняющей обязанности генерального директора назначена финансовый директор компании Колетт Кресс.

Восьмого ноября совет директоров Nvidia объявил о начале расследования в отношении Хуанга. Сам глава компании в электронном письме признал наличие романтических отношений с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая.