CNN: разведка США не пришла к единому мнению о шпионаже в деле экс-главы Nvidia

Американская разведка не уверена, был ли шпионаж в романе экс-главы Nvidia CNN: разведка США не пришла к единому мнению о шпионаже в деле экс-главы Nvidia

Москва13 ноя Вести.Американская разведка не смогла прийти к единому мнению о шпионском следе в романе экс-главы Nvidia. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Сообщается, что службы перехватили сообщения, исходя из которых сообщать информацию китайским спецслужбам мог некто из окружения бывшего главы компании.

Ранее разработчик графических процессоров Nvidia объявил об отставке основателя компании Дженсена Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для китайских правительственных структур.

Министерство иностранных дел Китая ранее назвало утверждения о шпионаже беспочвенными.