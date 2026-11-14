WP: Рубио воспользовался скандалом с Хуангом для подрыва его влияния на Трампа

WP: Рубио использовал скандал с Хуангом для ослабления его влияния на Трампа WP: Рубио воспользовался скандалом с Хуангом для подрыва его влияния на Трампа

Москва14 ноя Вести.Госсекретарь США Марко Рубио использовал скандал вокруг главы компании Nvidia Дженсена Хуанга, чтобы подорвать его влияние на американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Washington Post.

Уточняется, что что за скандалом с Хуангом стояла многолетняя закулисная борьба между сторонниками технологического сотрудничества с КНР и представителями американского истеблишмента.

Некоторые сотрудники … в администрации Трампа были недовольны влиянием Хуанга на президента. Падение Хуанга... в итоге было инициировано... Рубио отмечается в публикации

По данным газеты, Рубио направил Трампу письмо о связи Хуанга с предполагаемой шпионкой Китая. При этом госсекретарь изменил выводы разведки и изложил их в более категоричной форме, заключает газета.

Ранее в Nvidia заявили, что пока не ведут переговоров с возможными преемниками Дженсена Хуанга после его отставки.