Журналист Богданов: глава Nvidia попал под прицел конгрессменов Богданов: Хуанг стал первой мишенью в "охотничьем календаре" политиков США

Москва14 ноя Вести.В американской политике есть "охотничий календарь". После выборов в Конгресс США прежний и новый составы законодателей обычно копят силы, однако в текущем году и демократы, и республиканцы, жаждущие поквитаться, расчехляют ружье немедленно. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Первым под прицел попал не политик, а очень обеспеченный человек в черной кожаной куртке, которую он не снимает ни на сцене, ни в овальном кабинете. Состояние главы Nvidia Дженсена Хуанга примерно в $150 млрд обеспечивает ему место в десятке самых богатых людей мира отметил Богданов

В New York Times сообщили, что глава Nvidia состоял в романтических отношениях с китайской предпринимательницей, которая передавала информацию Пекину.

Хуанг отмалчиваться не стал и разослал совету директоров письмо, о шпионаже там ни слова указал Богданов

Дженсен Хуанг покинул пост гендиректора Nvidia, вышел из совета директоров компании. Стало известно, что готовится петиция о восстановлении Хуанга в прежней должности. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.