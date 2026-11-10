Журналист объяснил, для чего демократы атакуют новую техноэлиту США Богданов: атака демократов на техноэлиту США - прицел на президентские выборы

Москва10 ноя Вести.Давление демократической партии на техноэлиту США происходит с прицелом на президентские выборы в 2028 году, кандидатом которых от республиканцев может стать Джей Ди Вэнс. Такое мнение выразил журналист Валентин Богданов в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Журналист отметил, что демократы во многом строили свою кампанию перед промежуточными выборами в Конгресс вокруг темы искусственного интеллекта. Они выступали против строительства дата-центров и отдельно подчеркивали, что Трамп хочет дать полную свободу "капитанам" индустрии.

Это атака на корпорацию новой техноэлиты, это прицел на 2028 год, потому что именно эти люди, как считается, готовы прежде всего материальными ресурсами поддержать кандидатуру Джей Ди Вэнса. И Илон Маск это, кстати, показал. Джей Ди Вэнс - это человек, который сильно связан именно с этой частью американской элиты объяснил Богданов

На днях что Совет директоров американской компании Nvidia начал расследование в связи с возможными контактами ее генерального директора Дженсена Хуанга с китаянкой, которую американская разведка подозревает в передаче информации Пекину.

Ситуация также привлекла внимание конгрессменов на фоне тесных отношений Дженсена Хуанга с президентом США Дональдом Трампом.