Вэнс: демократы полностью оторваны от реальности Вэнс: демократы потеряли связь с реальностью

Москва30 окт Вести.Демократическую партию США представляют молодые политики, которые полностью лишились связи с реальностью, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Нынешнее поколение демократов относится к системе как к чему-то порочному в своей основе, отметил Вэнс.

Демократическую партию представляют, на мой взгляд, эти молодые ребята, которые полностью потеряли связь с реальностью подчеркнул вице-президент США

Профессор истории, политологии и права Назаретского университета в штате Нью-Йорк Тимоти Ниланд рассказал, что демократы могут начать расследование против президента США Дональда Трампа, если выиграют промежуточные выборы в Конгресс США 3 ноября.