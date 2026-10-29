Вэнс пошутил, что у демократов есть комары-беспилотники

Вэнс назвал комаров дронами, оплаченными демократами Вэнс пошутил, что у демократов есть комары-беспилотники

Москва29 окт Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время митинга сторонников республиканцев в штате Северная Каролина в шутку назвал комаров, кружащих вокруг него, беспилотной техникой Демократической партии.

Вэнс добавил, что не знал о наличии подобных технологий у демократов.

Думаю, это дроны, оплаченные демократами отметил Вэнс

Глава Минфина США Скотт Бессент отметил, что демократы уничтожат все, что достигнуто при администрации президента Дональда Трампа, если победят на промежуточных выборах в Конгресс США 3 ноября.