Москва29 октВести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время митинга сторонников республиканцев в штате Северная Каролина в шутку назвал комаров, кружащих вокруг него, беспилотной техникой Демократической партии.
Вэнс добавил, что не знал о наличии подобных технологий у демократов.
Думаю, это дроны, оплаченные демократамиотметил Вэнс
Глава Минфина США Скотт Бессент отметил, что демократы уничтожат все, что достигнуто при администрации президента Дональда Трампа, если победят на промежуточных выборах в Конгресс США 3 ноября.