Москва22 октВести.В случае победы на промежуточных выборах в Конгресс США демократы разрушат все, что было достигнуто при администрации действующего президента Дональда Трампа.
Об этом глава американского минфина Скотт Бессент заявил в ходе митинга в Южной Каролине, его слова приводит РИА Новости.
Они (демократы - прим. ред.) ни секунды не будут колебаться, прежде чем разрушить все достижения, которых мы добились при президенте Трампесказал Бессент
Он подчеркнул, что в случае победы демократов США повторят судьбу Европы, которую сейчас массово охватывают протесты.
Если вы хотите увидеть, каким демократы представляют себе будущее Америки, посмотрите на то, что сейчас происходит в Европезаключил министр
Ранее Трамп заявил, что представители Демократической партии все уничтожат, если придут к власти в США. По его словам, тогда США будет ждать новая Великая депрессия.
В США 3 ноября состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Американцам предстоит переизбрать треть Сената и всю Палату представителей.