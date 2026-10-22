Бессент: демократы разрушат все, что было достигнуто при Трампе

Бессент предупредил о последствиях победы демократов для США Бессент: демократы разрушат все, что было достигнуто при Трампе

Москва22 окт Вести.В случае победы на промежуточных выборах в Конгресс США демократы разрушат все, что было достигнуто при администрации действующего президента Дональда Трампа.

Об этом глава американского минфина Скотт Бессент заявил в ходе митинга в Южной Каролине, его слова приводит РИА Новости.

Они (демократы - прим. ред.) ни секунды не будут колебаться, прежде чем разрушить все достижения, которых мы добились при президенте Трампе сказал Бессент

Он подчеркнул, что в случае победы демократов США повторят судьбу Европы, которую сейчас массово охватывают протесты.

Если вы хотите увидеть, каким демократы представляют себе будущее Америки, посмотрите на то, что сейчас происходит в Европе заключил министр

Ранее Трамп заявил, что представители Демократической партии все уничтожат, если придут к власти в США. По его словам, тогда США будет ждать новая Великая депрессия.

В США 3 ноября состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Американцам предстоит переизбрать треть Сената и всю Палату представителей.