Вэнс заявил, что все американцы являются детьми Бога Вэнс: каждый американец - дитя Божье

Москва14 сен Вести.Каждый американец – Божье дитя, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время своего выступления в штате Канзас.

Независимо от того, белый вы или черный, богатый или бедный, мы хотим, чтобы каждый американский ребенок добился успеха, потому что каждый американец - дитя Божье и наш согражданин сказал Вэнс

При этом, говоря про Демократическую партию США, он отметил, что она, напротив, представляет собой партию расовых квот.

По словам Веэнса, Демпартия — это партия, "которая возвышает одних людей и принижает других на основании цвета кожи".

10 сентября издание Politico сообщило, что на закрытом мероприятии Республиканской партии в Техасе участники приветствовали Вэнса как будущего главу государства. Из материала следует, что во время его выступления зрители выкрикивали число 48, намекая, что Вэнс может стать 48-м президентом США.

При этом глава Белого дома Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, кто может составить Вэнсу конкуренцию в борьбе за эту должность, не стал публично поддерживать выдвижение американского вице-президента на выборах главы государства 2028 года.