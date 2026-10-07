Москва7 окт Вести.Соединенные Штаты удивят мир новыми беспилотниками, которые по своим характеристикам "превзойдут все мировые аналоги". С таким обещанием выступил президент США Дональд Трамп, сообщают местные СМИ.

По словам американского лидера, дроны будут "самыми совершенными в мире".

Когда вы увидите новую серию дронов, вы просто не поверите своим глазам сказал Трамп

Глава Белого дома также отметил, что Штаты "немного использовали" свои Вооруженные силы во время его второго срока. Он уточнил, что это было сделано для достижения "мира и доброй воли".