Трамп заявил, что "много событий" произойдет в ближайшие две недели

Трамп анонсировал "много событий" в ближайшие пару недель Трамп заявил, что "много событий" произойдет в ближайшие две недели

Москва6 ноя Вести.Американский лидер Дональд Трамп пообещал, что в ближайшие недели ожидается "много событий".

Мы собираемся сделать много вещей​​​. Вы увидите много вещей в течение следующей недели, двух недель сказал Трамп журналистам

Глава Белого дома также отметил, что в США сейчас строятся тысячи заводов. При этом он добавил, что вводимые им пошлины очень важны для них.

Если вы уберете эти пошлины прямо сейчас, то всем этим заводам придется остановить строительство предупредил американский лидер

Ранее Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения, которое выйдет за рамки конфликта на Украине и может охватить всю Европу.