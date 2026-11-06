Москва6 нояВести.Американский лидер Дональд Трамп пообещал, что в ближайшие недели ожидается "много событий".
Мы собираемся сделать много вещей. Вы увидите много вещей в течение следующей недели, двух недельсказал Трамп журналистам
Глава Белого дома также отметил, что в США сейчас строятся тысячи заводов. При этом он добавил, что вводимые им пошлины очень важны для них.
Если вы уберете эти пошлины прямо сейчас, то всем этим заводам придется остановить строительствопредупредил американский лидер
Ранее Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения, которое выйдет за рамки конфликта на Украине и может охватить всю Европу.