Москва26 октВести.США и Канада могут в ближайшие месяцы заключить торговую сделку, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox 2.
Возможно, речь идет о паре месяцев. Может, это произойдет скорее. Это может случиться даже до [промежуточных] выборов [в Конгресс США]. Но я хочу заключить правильную сделку. Я человек, который исходит не из краткосрочной [перспективы], а из долгосрочнойотметил Трамп
Глава Белого дома уверен, что США заключат отличную сделку с Канадой.
Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт заявил в интервью телеканалу Fox News, что переговоры между Вашингтоном и Оттавой набирают обороты.