Трамп намерен вскоре заключить торговую сделку с Канадой Трамп надеется в ближайшие месяцы заключить торговую сделку с Канадой

Москва26 окт Вести.США и Канада могут в ближайшие месяцы заключить торговую сделку, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox 2.

Возможно, речь идет о паре месяцев. Может, это произойдет скорее. Это может случиться даже до [промежуточных] выборов [в Конгресс США]. Но я хочу заключить правильную сделку. Я человек, который исходит не из краткосрочной [перспективы], а из долгосрочной отметил Трамп

Глава Белого дома уверен, что США заключат отличную сделку с Канадой.

Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт заявил в интервью телеканалу Fox News, что переговоры между Вашингтоном и Оттавой набирают обороты.