"Я не хочу терять по $90 млрд": Трамп пообещал договориться с Канадой о сделке Трамп выразил уверенность в заключении торгового соглашения между США и Канадой

Москва17 окт Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Оттава в итоге придут к торговому соглашению, несмотря на текущие разногласия и взаимные пошлины. Об этом он сказал, выступая на митинге в поддержку республиканцев в штате Кентукки в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Я люблю канадцев, но политики у них ужасные. Мы ежегодно теряем $90 млрд, а я не люблю терять деньги. Так что в тот или иной момент мы заключим сделку, и это будет замечательно сказал он

Трамп также дал оценки канадским политикам: бывшего премьер-министра Джастина Трюдо он назвал неудачником, а действующего главу правительства Марка Карни — "хорошим парнем".

Но он не так хорош, когда дело касается торговли, поэтому они учатся и страдают. 95% торговли они ведут с нами, а мы с ними совсем немного. Я не хочу терять по $90 млрд только ради того, чтобы у Канады была система здравоохранения и другие вещи, которых у них быть не должно. Они крайне безрассудно тратят наши деньги добавил он

В августе представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир заявил, что Оттава отказалась от выгодной, по мнению Вашингтона, двусторонней сделки. В ответ 22 августа вступили в силу американские 50-процентные импортные пошлины на отдельные категории канадских товаров. Премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил, что приостановил переговоры с США, ввел ответные пошлины, назвав происходящее торговой войной, инициированной Вашингтоном. Затем Трамп анонсировал введение с 1 января 2027 года 50-процентных пошлин на канадские автомобили, автозапчасти и сталь. 8 сентября ответные пошлины Оттавы на американскую продукцию вступили в силу.