Канада ввела ответные пошлины до 50% на товары из США

Канада ввела пошлины до 50% на товары из США Канада ввела ответные пошлины до 50% на товары из США

Москва8 сен Вести.В Канаде начали взимать пошлину в размере от 15 до 50% с американских товаров общей стоимостью 20 млрд долларов. Об этом сообщили в Министерстве финансов страны.

Отмечается, что новые тарифы построены по принципу "доллар за доллар" и зеркально повторяют меры, принятые США против канадской продукции.

Канадские пошлины коснулись стали, молочной продукции, бытовой техники, сельхозоборудования, целлюлозно-бумажной продукции и электроники — то есть сектора, товары в которых ранее обложили сбором сами США. При этом они не распространяются на грузы, уже находившихся на пути в Канаду к полуночи 8 сентября.

Эти пошлины будут иметь реальные последствия для канaдских работников, предприятий и сообществ по всей стране заявил глава Минфина Канады Франсуа-Филипп Шампань

Он заявил, что Канада должна ответить США, и делает это соразмерно, точечно и стратегически.

Глава Министерства промышленности Канады Мелани Жоли отметила, что при выборе товаров для ответных мер учитывались приближающиеся промежуточные выборы в США.

Ранее сообщалось, что США ввели 50-процентные пошлины на канадскую продукцию на сумму 20 миллиардов долларов. Канада немедленно заявила о готовности принять ответные меры.