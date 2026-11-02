Трамп: США близки к сделке с Канадой, которая оплатит строительство нефтепровода Трамп: США и Канада заключат сделку, Оттава оплатит строительство нефтепровода

Москва2 ноя Вести.США и Канада очень близки к заключению сделки по торговым вопросам, которая предусматривает, в том числе, оплату Канадой строительства нефтепровода Keystone, заявил президент США Дональд Трамп представителям СМИ.

Мы имеем очертания очень хорошей сделки с Канадой. Мы очень близки к сделке. Они [канадцы] построят трубопровод Keystone. Они это оплатят. Они оплатят это полностью. Мы дадим им маршрут, он в основном определен. Они построят трубопровод Keystone. Часть сделки состоит в том, что фермеров освободят от уплаты пошлин подчеркнул Трамп

Строительство нефтепровода Keystone XL из канадской провинции Альберта в американский штат Техас заблокировано предыдущей администрацией президента США Джо Байдена.

Проект предполагал прокладку трубопровода для доставки из Канады 800 тыс. баррелей нефти в сутки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в американских штатах Техас и Луизиана.

Между тем 22 августа 2026 года вступили в силу американские пошлины в размере 50% на ряд канадских товаров. Оттава заявила, что введет ответные пошлины против Вашингтона и подчеркнула, что между США и Канадой началась "торговая война".