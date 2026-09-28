Москва28 сен Вести.На фоне торговой политики президента США Дональда Трампа и нестабильности на Ближнем Востоке Канада может стать энергетической сверхдержавой, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Канада – четвертый крупнейший производитель нефти в мире, и пятый – природного газа, однако 90% экспорта сырой нефти направляется в США. На фоне торговой войны Трампа и конфликта с Ираном Оттава стремится усилить позиции на мировом энергетическом рынке и снизить зависимость от американского рынка за счет развития инфраструктуры для поставок в Азию и другие регионы.

Канада ускоряет развитие энергетической инфраструктуры, стремясь сократить сроки согласования новых проектов. В частности, власти продвигают строительство нефтепровода к западному побережью, что позволит увеличить поставки нефти на азиатские рынки. В случае реализации этого и иных проектов к 2034 году Канада может довести экспорт нефти до 6,8 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, за пределы США будет уходить около 55 процентов экспортируемого Канадой газа.

Мы раскрываем весь свой энергетический потенциал заявил премьер-министр Канады Марк Карни, говоря о планах по развитию трубопроводов и экспорта сжиженного природного газа

По его словам, правительство намерено упростить выдачу разрешений на крупные инфраструктурные проекты и сократить срок их рассмотрения до одного года.

Однако реализация планов зависит от готовности нефтегазовых компаний вкладывать средства в новые проекты. Разработка нефтеносных песков требует значительных первоначальных инвестиций и занимает годы, а строительство крупных трубопроводов связано с дополнительными экологическими и финансовыми условиями.

В начале сентября на сайте Белого дома были опубликованы документы, согласно которым США с 29 сентября намеревались запретить поставки некоторых видов алкоголя, молочной продукции и мотоциклов из Канады. Кроме того, американская сторона расширила перечень канадской продукции, на которую будут распространяться пошлины в размере 50%.

США в прошлом месяце ввели пошлины на канадские товары на сумму около 20 миллиардов долларов после того, как несколько раундов переговоров провалились. Канада приняла ответные меры.