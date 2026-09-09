США с 29 сентября запретят импорт алкоголя и молочной продукции из Канады США запретят ввоз алкоголя, молочной продукции и мотоциклов из Канады

Москва9 сен Вести.Соединенные Штаты намерены запретить с 29 сентября поставки в страну некоторых видов алкоголя, молочной продукции и мотоциклов из Канады. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте Белого дома.

Как отмечается, соответствующее решение принято из-за "дискриминационных действий" Оттавы в сфере торговли.

Кроме того, американская сторона расширила перечень канадской продукции, на которую будут распространяться пошлины в размере 50%. Речь идет о некоторых изделиях из алюминия и стали, а также мебели и бумаге. Эти меры вступят в силу 15 сентября. Вместе с тем США исключили из списка цемент и техническую соль из Канады.

До этого президент США Дональд Трамп поручил американским профильным ведомствам исключить канадскую продукцию из планов государственных закупок на 50 миллиардов долларов в год.

Ранее стало известно, что в Канаде начали взимать пошлину в размере от 15 до 50% с американских товаров общей стоимостью 20 миллиардов долларов.