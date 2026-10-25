Белый дом: США и Канада могут в скором времени заключить торговую сделку

США и Канада активизировали торговые переговоры, заявили в Белом доме Белый дом: США и Канада могут в скором времени заключить торговую сделку

Москва25 окт Вести.Соединенные Штаты и Канада в скором времени могут заключить соглашение в сфере торговли. Об этом сообщил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, переговоры между Вашингтоном и Оттавой в этом направлении активизировались и набирают обороты.

Министр [торговли США Говард] Латник на протяжении всей недели вел переговоры с канадскими коллегами. Думаю, они очень близки к заключению сделки сказал Хассетт

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил о готовности обсуждать с США тему пошлин, как только Вашингтон выразит готовность к такому диалогу.